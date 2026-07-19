بعقد عامين.. الهلال يعيد العويس

أنهت إدارة شركة نادي الهلال إجراءات التعاقد مع محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قادمًا من فريق العلا بعقدٍ يمتدُّ عامين، وفق ما نشر النادي عبر منصة "إكس"، السبت.

وسيلتحق العويس بمعسكر الأزرق العاصمي الجاري في النمسا استعدادًا للموسم المقبل، إذ سيدعم مركز حراسة المرمى إلى جانب المغربي ياسين بونو، وبقية حراس الفريق.

ويعود الحارس الدولي، البالغ 34 عامًا، إلى الهلال بعد موسمٍ واحدٍ قضاه مع العلا عقب مغادرته النادي صيف 2025.

وشارك العويس في جميع مباريات العلا الـ 34 ضمن دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي بإجمالي 3120 دقيقةً، واستقبل 32 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 11 مواجهةً.

وبدأت فترة الحارس الأولى مع الهلال، يناير 2022، بعد انتقاله من الأهلي، واستمرَّت حتى صيف 2025، وخاض خلالها 20 مباراةً رسميةً، استقبل فيها 17 هدفًا، وخرج بشباكٍ نظيفةٍ في عشر مواجهاتٍ.

وحقق العويس خلال تجربته الأولى مع الهلال ست بطولاتٍ، تمثَّلت في لقبَين لدوري روشن السعودي، ومثلهما لكأس خادم الحرمين الشريفين، ولقبين في كأس السوبر السعودي.

وتدرَّج الحارس في الفئات السنية لنادي الشباب قبل وصوله إلى الفريق الأول، ثم انتقل إلى الأهلي عام 2017، واستمر معه حتى يناير 2022، ليخوض بعدها تجربته الأولى مع الهلال، ثم ينتقل إلى العلا صيف 2025، ويعود مجدَّدًا إلى الفريق الأزرق.

وعلى مستوى مسيرته الكاملة مع الأندية والمنتخب السعودي، خاض العويس 219 مباراةً، حافظ على نظافة شباكه في 62 منها، فيما بلغ رصيده الدولي 64 لقاءً، وشارك في ثلاث نسخٍ من كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026.