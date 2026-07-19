بسداسية فرنسا.. إنجلترا ثالث العالم

احتلَّ المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم المركز الثالث في كأس العالم 2026 بعد فوزه الكاسح على نظيره الفرنسي 6ـ4، فجر الأحد، في ميامي محقِّقًا أفضل مركزٍ له في البطولة منذ عام 1966 عندما أحرز لقبه الوحيد.

وفي مباراةٍ خاضها المدربان بتشكيلةٍ احتياطيةٍ بعد الخروج المحبط من نصف النهائي، تقدَّمت إنجلترا في الشوط الأول برباعية ديكلان رايس في الدقيقة 3، وإزري كونسا «18»، وبوكايو ساكا «37، و45+1».

وحاول الفرنسيون قلب الطاولة بثلاثيةٍ لكيليان مبابي «48، 66» وبرادلي باركولا «54»، لكنَّ ساكا أخمد الفورة بركلة جزاءٍ «87».

ومنح عثمان ديمبيلي جرعةَ أملٍ أخيرة لفرنسا بتسجيل الهدف الرابع «90+6»، لكنَّ جود بيلينجهام قضى على آمال الفرنسيين بالهدف السادس عند الدقيقة 90+8.