90 دقيقة.. لصناعة أسطورة العالم⁩

في نهائي كأس العالم لا تكون الجائزة مجرد كأس ذهبية، بل مكانًا دائمًا في ذاكرة كرة القدم. تسعون دقيقة فقط تفصل إسبانيا والأرجنتين عن الحلم في مباراة تحمل من القصص ما يفوق حدود المستطيل الأخضر.

إسبانيا وصلت إلى المشهد الأخير بأفضل نسخة كروية في البطولة استحواذ شخصية وشجاعة هجومية صنعت طريقها نحو النهائي.

أما الأرجنتين فجاءت بروح البطل الذي يعرف كيف ينجو من أصعب اللحظات ويؤمن بأن المباريات الكبرى لا تُحسم بالإحصاءات بل بالشخصية.

لكن النهائي يحمل عنوانًا آخر أكثر إثارة.

ليونيل ميسي فالنجم الذي صنع عصرًا كاملًا لكرة القدم يقف على أعتاب فرصة جديدة لإضافة فصل استثنائي إلى إرثه الأسطوري.

فكل بطولة كبرى يخوضها لم تعد مجرد منافسة على لقب بل محطة جديدة في سباقه لترسيخ مكانته كأعظم لاعب في تاريخ اللعبة.

وفي المقابل يقود لامين يامال جيلًا إسبانيًّا يريد أن يبدأ حقبته من أكبر منصة في العالم وكأن المباراة تجمع بين أسطورة صنعت التاريخ وموهبة تحاول كتابة تاريخها.

ولا تتوقف الإثارة عند الكأس فقط فسباق هدافي البطولة يضيف بعدًا آخر للنهائي.

فكل هدف قد يغيّر ترتيب الهدافين ويمنح صاحبه الحذاء الذهبي إلى جانب المجد العالمي ليصبح النهائي ساحةً لصراعين في آنٍ واحد صراع على الكأس وصراع على الجوائز الفردية.

قد يفرض الإسبان إيقاعهم بالاستحواذ وقد تنجح الأرجنتين بخبرتها في جر المباراة إلى التفاصيل الصغيرة لكن المؤكد أنَّ العالم سيشهد مواجهة بين مدرستين وجيلين وحلمين.

وعندما تنطلق صافرة النهاية سيرفع منتخب واحد كأس العالم، لكن التاريخ سيحتفظ أيضًا باسم اللاعب الذي عرف كيف يخطف أعظم ليلة في كرة القدم، لأنَّ بعض المباريات لا تمنح لقبًا فقط.. بل تصنع الأساطير.