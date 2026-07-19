تجاوز ميسي.. مبابي الهدّاف التاريخي

كسر كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي بوصفه أفضل هدَّافٍ في تاريخ كأس العالم عبر وصوله إلى الهدف الـ 22 بعد تسجيله ثنائيةً على إنجلترا في لقاء تحديد المركز الثالث، الذي كسبه الإنجليز 6ـ4 في ميامي، فجر الأحد.

كذلك، اعتلى نجم ريال مدريد الإسباني صدارة ترتيب هدافي النسخة الجارية من البطولة في أمريكا الشمالية برصيد عشرة أهدافٍ بعد أن قلَّص الفارق في الدقيقة 3 من الشوط الثاني، في وقتٍ كانت فيه فرنسا متأخرةً برباعيةٍ إنجليزيةٍ نظيفةٍ، جاءت في الشوط الأول، قبل أن يضيف هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 66.

ويتقدَّم مبابي بفارق هدفين على ميسي، الذي سيخوض الأحد المباراة النهائية مع الأرجنتين أمام إسبانيا، وهو النهائي الثاني تواليًا للأسطورة الأرجنتينية، والثالث في مسيرته بعد 2014.

ونال كيليان الحذاء الذهبي في مونديال 2022 بعد تسجيله ثمانية أهدافٍ، وعزَّز رصيده بوصفه أفضل هدَّافٍ في تاريخ «الزرق» بواقع 66 هدفًا في 107 مبارياتٍ دوليةٍ.

ويملك القائد الفرنسي سجلًّا لافتًا في كؤوس العالم، إذ أحرز خلال مشاركته الأولى في روسيا 2018 أربعة أهدافٍ موزعةً بين هدفٍ أمام بيرو في دور المجموعات «1ـ0»، وهدفين أمام الأرجنتين في دور الـ 16 «4ـ3»، وهدفٍ أمام كرواتيا في النهائي «4ـ2».

وتابع مبابي تألُّقه بمشاركته الثانية في قطر 2022 بتسجيل ثمانية أهدافٍ، وتحقيق لقب الهدَّاف، إذ أحرز هدفًا أمام أستراليا «4ـ1»، واثنين أمام الدنمارك «2ـ1» في دور المجموعات، إضافةً إلى هدفين أمام بولندا في دور الـ 16 «3ـ1»، وثلاثيةً تاريخيةً أمام الأرجنتين في النهائي«3ـ3».

أمَّا في النسخة الجارية، فتوزَّعت أهداف مبابي العشرة بين ثنائيتين أمام السنغال «3ـ1»، والعراق «3ـ0» في دور المجموعات، وثنائيةٍ أخرى أمام السويد في دور الـ 32 «3ـ0»، إضافةً إلى هدف الفوز أمام الباراجواي في دور الـ 16 «1ـ0»، وهدفٍ أمام المغرب في ربع النهائي «2ـ0»، وهدفين أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث «4ـ6».