استعراض إنجليزي

استعرض المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم قوته الهجومية بفوزه الكاسح على نظيره الفرنسي 6-4 فجر الأحد في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026 (الوكالات)