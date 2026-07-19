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استعراض إنجليزي

2026.07.19 | 02:35 am
استعرض المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم قوته الهجومية بفوزه الكاسح على نظيره الفرنسي 6-4 فجر الأحد في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026 (الوكالات)
استعراض إنجليزي

استعراض إنجليزي

استعراض إنجليزي

استعراض إنجليزي

استعراض إنجليزي