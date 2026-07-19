خيبة فرنسية

انتهى مشوار المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم في مونديال 2026 بشكل مخيب لآمال جماهيره بعدما تكبد خسارة قاسية أمام نظيره الإنجليزي 4-6 في لقاء تحديد المركز الثالث، فجر الأحد (الوكالات)