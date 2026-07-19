البرونزية الأولى

نال المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم الميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته المونديالية بعد فوزه الكبير على نظيره الفرنسي 6-4 في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026، فجر الأحد (الوكالات)