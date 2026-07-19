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البرونزية الأولى

2026.07.19 | 03:10 am
نال المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم الميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته المونديالية بعد فوزه الكبير على نظيره الفرنسي 6-4 في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026، فجر الأحد (الوكالات)
البرونزية الأولى

البرونزية الأولى

البرونزية الأولى

البرونزية الأولى

البرونزية الأولى

البرونزية الأولى