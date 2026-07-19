توخيل: قلصنا الفجوة مع الكبار.. والتحدي القادم إسباني

أكد المدرب الألماني توماس توخيل أن المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم خط خطوته الأولى نحو تقليص الفجوة مع كبار اللعبة بعدما تفوق على فرنسا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 6-4.

وسجل مهاجم أرسنال بوكايو ساكا ثلاثية في الفوز المثير تحت حرارة ميامي، بينما أصبح الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لكأس العالم بعدما سجل هدفين رافعًا غلته إلى 22 بفارق هدف واحد أمام ليونيل ميسي مهاجم وقائد الارجنتين التي تخوض النهائي الأحد أمام إسبانيا.

وكان توخيل تحدث عشية المباراة عن مرارة خسارة إنجلترا أمام الأرجنتين 1-2 في نصف النهائي الأربعاء، مشددًا على ضرورة تقليص الفجوة مع حاملة اللقب، وكذلك مع فرنسا وإسبانيا.

وأوضح المدرب الألماني الذي تعرض لوابل من الانتقادات في وسائل الإعلام الإنجليزية بسبب أسلوبه الحذر في مواجهة الأرجنتين، إن إنجلترا أحرزت تقدمًا من خلال فوزها على فرنسا.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عقب المباراة: «لدينا القدرة على تقليص هذه الفجوة، لكن لديهم أيضًا القدرة على توسيعها من جديد».

وأضاف «قبل ثمانية أعوام كانت فرنسا بطلة العالم. وقبل أربعة أعوام بلغت النهائي. هناك فجوة بسيطة، لكنها ليست مشكلة. نحن نريد تقليصها».

وتابع :«قلت إن مباراة السبت هي الخطوة الأولى نحو تقليصها. وقد فعلنا ذلك. فزنا عليهم. والتحدي المقبل سيكون أمام إسبانيا في دوري الأمم».

واستطرد :«رؤية منتخب يقاتل بهذه الطريقة تمنحك طاقة. الإرهاق سيأتي لاحقًا. سنشعر بالألم أيضا عندما يقام النهائي الأحد. سيستغرق تجاوز ذلك بعض الوقت، لكن في المجمل يمنحني الأمر طاقة أكثر مما يستنزف مني».

شرح الصورة: توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم يتابع مباراة السبت أمام فرنسا (الفرنسية)