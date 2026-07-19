المعركة تتجدد بين الأرجنتين وإسبانيا بعد 66 عامًا

يعود المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، لمقابلة نظيره الإسباني، الأحد على ملعب «ميتلايف» بنيوجيرسي في نهائي كأس العالم 2026، بعد خسارته الثقيلة أمامه قبل ثماني أعوام 1-6، وهي المواجهة الرسمية الثانية بينهما، والـ 15 إجمالًا منذ ديسمبر 1952.

وتخطط الأرجنتين للاحتفاظ باللقب بعد تتويجها الثالث في قطر 2022 على حساب فرنسا، بينما تأمل إسبانيا برفع الكأس للمرة الثانية بعد 2010 بجنوب إفريقيا أمام هولندا.



سلكت الأرجنتين طريقًا شاقًا نحو المباراة رقم 104 في المونديال. ورغم تصدرها مجموعتها بثلاثة انتصارات، لكن الطريق أصبح أكثر صعوبة في الأدوار الإقصائية، فقد احتاجت إلى الوقت الإضافي لحسم مواجهة مثيرة أمام الرأس الأخضر لتفوز 3-2.

وفي دور الـ16، المباراة كانت أكثر درامية، بعدما تقدمت مصر 2-0 حتى الدقيقة 79، قبل أن تقلب الأرجنتين الطاولة وتحقق عودة تاريخية، وتنهي اللقاء فائزة 3-2.

وفي ربع النهائي، خاضت مواجهة متكافئة أمام سويسرا، واحتاجت إلى الوقت الإضافي أيضًا لحسمها 3-1. ولم تتوقف الإثارة بالمربع الذهبي أمام إنجلترا، التي تقدمت بهدف نظيف حتى الدقيقة 85 قبل أن تقلب الأرجنتين النتيجة بهدفين.

أما إسبانيا فتصدرت مجموعاتها وعبرت دور الـ 32 بثلاثية نظيفة على حساب النمسا، لكنها احتاجت في الدورين التاليين إلى هدفين متأخرين لتجاوز البرتغال، قبل أن تكرر الأمر في ربع النهائي، في الفوز 2-1 على بلجيكا، وهي المباراة التي استقبلت خلالها هدفها الوحيد في البطولة حتى الآن. وأخيرًا بلغت النهائي بعدما تفوقت على فرنسا المرشحة الأبرز 2-0 .

وشهدت المواجهات المباشرة الـ 14 بين المنتخبين تكافؤا واضحًا إذ فاز كل منها ستة مرات وتعادلا مرتين. وسجلت إسبانيا 19 هدفًا مقابل 18 للأرجنتين، ووقعت جميعًا في كل المباريات.

لكن من بين تلك المواجهات كانت واحدة فقط رسمية حدثت بكأس العالم 1966 بإنجلترا عندما فازت الأرجنتين 2-1 على ملعب «فيلا بارك» بمدينة بيرمنجهام، في 13 يوليو، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي ضمت كذلك ألمانيا الغربية وسويسرا. وكان مهاجم الأرجنتين لويس أرتيمي نجم اللقاء، بعدما أحرز هدفي المباراة، بينما سجل لاعب الوسط بيري هدف إسبانيا الوحيد.

وكانت أولى مواجهات المنتخبين على ملعب «تشامارتن» بالعاصمة الإسبانية مدريد في 7 ديسمبر 1952، وتفوقت الارجنتين بهدف دون رد. بعدها فازت الأرجنتين بمباراتين متتاليتين «1-0» و «2-0»، قبل أن تسجل إسبانيا انتصارها الأول بعد ثماني أعوام وتحديدًا في 11 يونيو 1961 بهدفين نظيفين على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» بمدينة إشبيلية.

وكان أكبر فوز للأرجنتين 4-1 في 7 سبتمبر 2010، على ملعب «مونومانتال» ببوينس آيرس. وكانت تلك أول مباراة تخوضها إسبانيا بعد تتويجها بلقب كأس العالم 2010 .

سجل للأرجنتين ليونيل ميسي، جونزالو هيجواين، وكارلوس تيفيز، وسيرجيو أجويرو ن فيما وقع فرناندو يورينتي على هدف إسبانيا.

أما الفوز الأكبر لإسبانيا فكان بالمواجهة الأخيرة بينهما في 27 مارس 2018 على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» بمدريد، في مباراة غاب عنها الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب إصابة عضلية.

وتألق إيسكو في تلك المباراة بتسجيله ثلاثية، فيما وقع على بقية الأهداف دييجو كوستا وتياجو ألكانتارا وياجو أسباس. فيما تكفل المدافع نيكولاس أوتاميندي بهدف الارجنتين الوحيد.

وبصفتهما بطلي قارتيهما، كان من المقرر أن يلتقي المنتخبين في فبراير الماضي ضمن بطولة «فيناليسيما» في قطر، لكن المباراة أُلغيت.