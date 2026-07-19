النصر.. رحلة لشبونة تعود من المطار

تأجلت مغادرة بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم، المقررة ظهر الأحد، من الرياض إلى لشبونة البرتغالية، نظير ظروف الطيران، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ أفراد بعثة الأصفر العاصمي حضروا صباح الأحد إلى صالة المغادرة بالطيران الخاص، وقبل الصعود إلى الطائرة بدقائق ألغيت الرحلة لظروف الطيران، على أن تكون المغادرة في وقت مبكر الإثنين.

وبيَّن المصدر أنَّ الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، اضطر بعد إلغاء الرحلة إلى منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، على أن يخضعوا فور الوصول لتمارين استشفائية، فيما تنطلق أولى الحصص التدريبية الثلاثاء.

وكانت «الرياضية» أشارت 17 يوليو الجاري إلى أنَّ الأسترالي بوستيكوجلو فضَّل التبكير في موعد المعسكر الخارجي، الذي كان محددًا في 25 يوليو الجاري، لتكون 19 من الشهر ذاته قبل أن يتم تأجيل الرحلة، فيما يختتم الإعداد الخارجي في 5 أغسطس المقبل.

وكان القطب العاصمي أعلن الجمعة الماضي عن خوض الفريق أربع مواجهات تجريبية، يبدأها أمام بنفيكا «ب» 22 من الشهر الجاري، على أن يلاقي بعدها بخمسة أيام ميريدا الإسباني.

وفي مطلع أغسطس، يلعب ضد أستريلا أمادورا البرتغالي، ويختتم الإعداد بمواجهة ألميريا الإسباني في 4 من الشهر ذاته.

ويستعد حامل لقب دوري روشن السعودي لخوض منافسات أربع بطولات الموسم المقبل، وهي: الدوري السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.