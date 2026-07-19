الرئيسية / الصورة .. قصة

وصول السائقين

2026.07.19 | 05:27 pm
وصل سائقو الفرق المشاركة في سباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1، الأحد، إلى حلبة «دي سبا فرانكورشومب»، استعدادًا للسباق الرئيس المنتظر انطلاقه الـ04:00 مساءً. (رويترز)
وصول السائقين

وصول السائقين

وصول السائقين

وصول السائقين