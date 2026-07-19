الهلال ينهي خدمات مدني وموسى

أنهت إدارة نادي الهلال خدمات المصري محمد مدني، والبلجيكي أحمد موسى، المترجمين في الفريق الأول كرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة النادي العاصمي تعاقدت مع مترجمين من الجنسيتين المغربية والمصرية، ليعوضا مدني وموسى.

وتولى مدني الترجمة من الإيطالية إلى العربية، وبين سيموني إنزاجي واللاعبين السعوديين، فيما تكفل موسى بالترجمة بين الأجانب والمدرب.

من جانب آخر، دشن الهلال أولى مواجهاته التجريبية بالمعسكر الخارجي، في مدينة شتاجرسباخ النمساوية، أمام شتورم جراتس ، عند الـ05:30 من عصر الأحد.

ويغيب عن هذه المواجهة سالم الدوسري، قائد الفريق، وحسان تمبكتي، اللذين لم يلتحقا بالمعسكر بسبب ارتباطهما بمواعيد وكشف طبي نظير الإصابة، إضافة إلى السنغالي خاليدو كوليبالي، والمغربي ياسين بونو، والبرتغاليين روبن نيفيش، وجواو كانسيلو، إلى جانب الفرنسي ثيو هيرنانديز، نظير تمتعهم بإجازة استثنائية عقب خروج منتخبات بلدانهم من بطولة كأس العالم 2026.

ويمتدُّ معسكر الأزرق العاصمي في النمسا إلى 3 أغسطس المقبل، ويتضمَّن تدريباتٍ صباحيةً ومسائيةً، ويتخلَّله أربعُ مواجهاتٍ تجريبية، بدءًا من الأحد.

ويلعب الهلال بعد أربعة أيامٍ مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ثم مولودية الجزائري، 29 يوليو، ويختتم التجارب أمام الأهلي القطري في اليوم الأخير من المعسكر.