رودجرز يريح القادسية قبل التجربة الأخيرة

يفتح الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، الإثنين، ملف المواجهة التجريبية الأخيرة في معسكر جيرونا الإسباني أمام ليفانتي، الأحد المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ رودجرز منح لاعبيه إجازة الأحد، بعد التعادل السلبي مع جيرونا السبت، على ملعب كاميرال في ثاني مبارياته التجريبية.

والتعادل يعد الثاني للفريق الشرقي خلال فترة التحضيرات، بعدما انتهت مواجهته الأولى أمام ريال أوفييدو بالنتيجة ذاتها.

وكان رودجرز دخل اللقاء بتشكيلة أساسية شهدت مشاركة أبرز النجوم والصفقات الجديدة، وضمت البلجيكي كوين كاستيلس، حارس المرمى، الإسباني ناتشو فيرنانديز، الأوروجوياني جاستون ألفاريز ومواطنه ناهيتان نانديز، ياسر الشهراني، الألماني جوليان فايجل، المغربي سفيان الكرواني، البرتغالي أوتافيو مونتيرو، تركي العمار، محمد القحطاني، والغاني جيري أفري.

وفي الشوط الثاني، اعتمد المدرب القدساوي على تشكيلة جديدة تألفت من مشاري سنيور في حراسة المرمى، الإسباني أليخاندرو فارجاس، ومواطنيه كاميرون بويرتاس وميجيل كارفالهو وإيكير ألمينا، إبراهيم محنشي، محمد قاسم، علي هزازي، عبد الإله القويزان، البرازيلي جابرييل كارفاليو، وهيثم عسيري.