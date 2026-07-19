نهائي المونديال.. مبابي تاريخي وماندزوكيتش سلبي

يحمل 64 لاعبًا فقط وسام إحراز هدفٍ في نهائي كأس العالم، بينهم النجم الكبير ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، الذي يستعد للدفاع عن اللقب، الأحد أمام إسبانيا.

والهداف التاريخي لهذه المباراة، التي تُحدِّد بطل أكبر محفل كروي عالمي، هو الفرنسي كيليان مبابي برصيد أربعة أهداف، منها ثلاثية «هاتريك» ضد الأرجنتين في النسخة الماضية، يليه أربعة لاعبين، بثلاثة أهدافٍ لكل منهم، بينهم مواطنه زين الدين زيدان.

وفي المجمل، نجح ميسي ومبابي وزيدان وتسعة لاعبين آخرين فقط في تسجيل أكثر من هدف خلال المباريات النهائية للبطولة.

ويدخل ميسي هذه القائمة بهدفين، متساويًا مع مواطنه ماريو كيمبيس، والإيطاليين جينو كولاوسي وسيلفيو بيولا، والألمانيين هيلمون ران وبول برايتنر، والبرازيلي رونالدو.

وبين هذه المجموعة ومبابي، يقف أربعة لاعبين بثلاثة أهداف، هم الأسطورة البرازيلي بيليه، ومواطنه فافا، والإنجليزي جيف هيرست، إضافةً إلى زيدان.

وقبل النسخة الماضية في قطر، كان هيرست الوحيد الذي سجّل ثلاثة أهداف «هاتريك» في مباراة نهائية للبطولة، وذلك عندما قاد منتخب بلاده إلى اللقب، على أرضها، في 1966.

وسيصبح ميسي سادس لاعب يسجل في نهائيين موندياليين مختلفين، بعدما فعلها مبابي في 2018 و2022، وبرايتنر في 1974 و1982، وفافا في 1958 و1962، وبيليه في 1958 و1970، وزيدان في 1998 و2006.

وأحرز الكرواتي ماريو ماندزوكيتش هدفين في نهائي كأس العالم 2018، لكن أحدهما عكسي في مرمى منتخب بلاده، في سابقة مونديالية باسمه.

وعلى مدى النسخ الـ 22 الماضية، شهِدت المباريات النهائية للمونديال إحراز 83 هدفًا.