ملاعب التتويج.. أزمات سياسية.. صدمات.. وتحف معمارية

تحوَّل ملعب سنتيناريو في الأوروجواي إلى مهد انطلاق أسطورة كأس العالم عام 1930 عندما احتضن أول نهائي في التاريخ، وشهد مباراةً مشحونةً بالتوتر بين أصحاب الأرض والأرجنتين لدرجة أن المنتخبين خاضا الشوط الأول بكرةٍ أرجنتينيةٍ، والثاني بكرة أوروجويانيةٍ، وانتهت بتتويج أصحاب الأرض عقب الفوز 4ـ2.

وبدأت قصة المونديال عام 1930 على أرض ملعب سنتيناريو بمدينة مونتيفيديو في الأوروجواي، وهو صرحٌ تاريخي، بُني بشكلٍ خاصٍّ للاحتفال بمئوية استقلال البلاد، ويتَّسع لنحو 90 ألف متفرجٍ.

وتكمن أهمية هذا الملعب في كونه حجر الأساس لكأس العالم.

وبعدها بأربعة أعوامٍ، وتحديدًا في 1934، استضاف ملعب الحزب الوطني الفاشي في روما النهائي الثاني، وكان الملعب يتَّسع لـ 50 ألف متفرجٍ، وتأتي أهميته في كونه أول ملعب أوروبي يستضيف الحدث، ووُظِّف سياسيًّا بشكلٍ كبيرٍ في تلك الحقبة، وفيه نجحت إيطاليا بانتزاع لقبها الأول بالفوز على تشيكوسلوفاكيا 2ـ1 في الشوطين الإضافيين.

وفي 1938، احتضن الملعب الأولمبي "إيف دوشوموار" في باريس، الذي كان يتَّسع لـ 45 ألف متفرجٍ، آخر نهائي قبل الحرب العالمية الثانية، وامتلك أهميةً كبيرةً، كونه ثبَّت أقدام البطولة عالميًّا قبل التوقف الطويل، وشهد احتفاظ الطليان بلقبهم بعد الفوز على المجر 4ـ2.

العودة من الرماد

استؤنفت البطولة عام 1950 بعد أن تعافى الكوكب من صدمة الحرب العالمية الثانية، لتشهد ولادة أكبر صدمةٍ في تاريخ اللعبة على أرض ملعب ماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، فقد كان الملعبُ الأكبرَ في العالم حينها بسعةٍ مرعبةٍ، تجاوزت 173 ألف متفرجٍ رسميًّا. وحضر النهائي 199.854 متفرجًا.

وتكمن أهمية الملعب في كونه مركزًا روحيًّا لكرة القدم البرازيلية، لكنَّه ارتبط بأكبر نكسةٍ كرويةٍ لبلاد السامبا، إذ صدمت الأوروجواي الجماهير الغفيرة، وهزمت البرازيل 2ـ1 فيما عُرِف بـ "الماراكانازو".

أمَّا في عام 1954، فكان ملعب "وانكدورف" في بيرن، العاصمة السويسرية، بسعته البالغة 64 ألف متفرجٍ، مسرحًا لمباراةٍ ذات أهميةٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ بالغةٍ لألمانيا بعد الحرب، وعُرِفَت بـ "معجزة بيرن" حيث قلب منتخب ألمانيا الغربية تأخره بهدفين أمام مجر بوشكاش الأسطورية إلى فوزٍ إعجازي بـ 3ـ2.

ولادة الأسطورة

شهد ملعب راسوندا في السويد الذي يتَّسع لـ 50 ألف متفرجٍ، خلال نسخة 1958، بداية حقبة الهيمنة البرازيلية. وتكمن أهميته في ولادة الأسطورة بيليه عالميًّا حيث سجل بعمر الـ 17 هدفين، وقاد البرازيل للقبها الأول بالفوز على أصحاب الأرض 5ـ2.

وتكرَّر الإنجاز البرازيلي عام 1962 على الملعب الوطني بسانتياجو في تشيلي، وهو ملعبٌ يتَّسع لـ 66 ألف متفرجٍ، وتمثَّلت أهميته في تحدي تشيلي آثار زلزالٍ مدمِّرٍ، ضرب البلاد قبل البطولة، وفيه حافظت البرازيل على لقبها أمام تشيكوسلوفاكيا بالفوز عليها 3ـ1 على الرغم من غياب بيليه للإصابة.

وعام 1966، اهتزَّ ملعب "ويمبلي" القديم في لندن بأبراج التوأم الشهيرة، وسعته التي بلغت 98 ألف متفرجٍ.

وتأتي أهمية المباراة في تحقيق مهد كرة القدم الحديثة "إنجلترا" لقبها الوحيد الذي استمرَّ يتيمًا حتى يومنا هذا. وشهد النهائي أكثر الأهداف إثارةً للجدل في التاريخ عندما سجل جيوف هيرست "الهدف الشبح" في الشوطين الإضافيين ضد ألمانيا الغربية، لتفوز إنجلترا 4ـ2.

وبعد أربعة أعوامٍ، دخل ملعب أزتيكا في المكسيك التاريخ، في 1970. وهو تحفةٌ معماريةٌ، ترتفع عن سطح البحر، ويتَّسع لـ 107 آلاف متفرجٍ، وتكمن أهميته الاستثنائية في تخليد الجيل الأفضل في تاريخ البرازيل، ووداعية بيليه المونديالية بعد هزيمة إيطاليا 4ـ1.

أمَّا في نسخة 1974، فنجحت ماكينات ألمانيا الغربية في ترويض "الكرة الشاملة" لهولندا بقيادة كرويف على أرض الملعب الأولمبي في ميونخ، الذي تميَّز بتصميمه الزجاجي المبتكر، وسعته البالغة 75 ألف متفرجٍ. وكانت أهمية اللقاء في صراع الفلسفات الكروية، وصعود بيكنباور بوصفه قائدًا بفوز الألمان 2ـ1.

وعاشت الأرجنتين ليلتها الجنونية الأولى عام 1978 في ملعب "مونومينتال" في بوينس آيرس، الذي يتَّسع لـ 71 ألف متفرجٍ. واكتسب أهميةً كبيرةً، كونه منح الأرجنتين لقبها الأول تاريخيًّا في أجواءٍ جماهيريةٍ صاخبةٍ، شهدت فوزهم على هولندا 3ـ1 في الشوطين الإضافيين.

أمَّا مونديال إسبانيا 1982، فشهد انفجار الهدَّاف الإيطالي باولو روسي على أرض ملعب "سانتياجو برنابيو" في مدريد، معقل ريال مدريد، الذي اتَّسع حينها لـ 90 ألف متفرجٍ. ويومها استعادت إيطاليا أمجادها القديمة بعد فوزها العريض على ألمانيا الغربية 3ـ1، واحتفال رئيسها الأسطوري في المنصة.

أيام مارادونا الخالدة

عام 1984، بات ملعب "أزتيكا" في المكسيك أول ملعبٍ يستضيف النهائي مرتين في التاريخ بسعةٍ ضخمةٍ، بلغت 114 ألف متفرجٍ. واكتسب أهميةً أسطوريةً لكونه المسرح الذي توَّج دييجو مارادونا ملكًا على عرش كرة القدم بعد مباراةٍ دراماتيكيةٍ، تغلبت فيها الأرجنتين على ألمانيا 3ـ2. وفي نسخة 1990، التقى المنتخبان مجددًا في نهائي ثأري، اتَّسم بخشونةٍ مفرطةٍ على أرض الملعب الأولمبي في روما، الذي جُدِّد ليتَّسع لـ 73 ألف متفرجٍ. وشهد الملعب التوحيد السياسي لألمانيا، وحصدها اللقب بركلة جزاءٍ متأخرةٍ 1ـ0 ضد أرجنتين مارادونا.

وبحلول عام 1994، نقل ملعب "روز بول" بكاليفورنيا في الولايات المتحدة، بسعته البالغة 94 ألف متفرجٍ، البطولة إلى آفاقٍ تجاريةٍ جديدةٍ، إذ كان أول نهائي ينتهي بالتعادل السلبي، ويُحسم بركلات الترجيح حيث تُوِّجت البرازيل باللقب بعد اللقطة الشهيرة لإهدار الإيطالي روبرتو باجيو ركلته.

وفي باريس، عاش "ستاد دو فرانس" عام 1998، الذي شُيِّد بشكلٍ خاصٍّ للمونديال بسعة 80 ألف متفرجٍ، ليلةً غامضةً بسبب أزمة رونالدو الصحية قبل اللقاء. ويومها كُسرت العقدة الفرنسية، ودخل منتخب "الديوك" نادي أبطال العالم بفضل رأسيتَي زين الدين زيدان التاريخيتين، والفوز على البرازيل 3ـ0.

آسيا تحضر بقوة

عام 2002، انتقلت البطولة إلى آسيا للمرة الأولى، واحتضن ملعب "يوكوهاما" الدولي في اليابان، بسعته البالغة 69 ألف متفرجٍ، أول مواجهةٍ تاريخيةٍ بين العملاقين البرازيل وألمانيا. يومها كُتِبَت قصة الخلاص الفردي للظاهرة رونالدو الذي دك شباك أوليفر كان بهدفين، وتوَّج البرازيل بالخماسية.

وعاد زيدان ليصنع الحدث الأبرز عام 2006 على أرض الملعب الأولمبي في برلين، وهو ملعبٌ عريقٌ، يتَّسع لـ 69 ألف متفرجٍ، في تجديد الصراع الأوربي الكلاسيكي، لكنَّ المشهد الذي خلَّده التاريخ، لم يكن لقطة احتفال زيزو، بل لقطة نطحته الشهيرة للمدافع ماتيراتزي، وطرده في ليلة تتويج إيطاليا باللقب بركلات الترجيح.

وفي 2010، دخلت القارة الإفريقية التاريخ عبر ملعب "سوكر سيتي" بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا، المصمَّم على شكل إناءٍ فخَّاري تقليدي، والبالغ سعته 84 ألف متفرجٍ. وتمثَّلت أهميته الجغرافية والثقافية في ولادة بطلٍ جديدٍ للمونديال حيث حسم أندريس إنييستا اللقاء لإسبانيا بهدفٍ قاتلٍ ضد هولندا في الدقيقة 116.

وتجدَّدت الصدمة الأرجنتينية عام 2014 على أرض ملعب ماراكانا في البرازيل في النهائي الثاني بعد تحديثه، لتصبح سعته 74 ألف متفرجٍ. واكتسبت المباراة أهميةً رمزيةً بالغةً لأنها كانت فرصة ميسي الذهبية على أرض الغريم التقليدي، لكنَّ الألماني ماريو جوتزه خطف هدف الفوز القاتل في الشوطين الإضافيين 1ـ0.

وفي نسخة 2018، احتضن ملعب "لوجنيكي" الشهير بموسكو في روسيا، بسعته البالغة 78 ألف متفرجٍ، نهائيًّا غزيرًا بالأهداف، حمل أهميةً فنيةً كبيرةً كونه شهد صعود جيلٍ فرنسي خارقٍ، وجيلٍ كرواتي مكافحٍ، وانتهى اللقاء بفوز فرنسا بلقبها الثاني بنتيجة 4ـ2.

وقبل أربعة أعوامٍ، كُتِبَ الفصل الأحدث والأعظم في التاريخ، في 2022، على أرض ملعب "لوسيل" في قطر. وهو تحفةٌ معماريةٌ مستوحاةٌ من الفنار العربي التقليدي، ويتَّسع لـ 89 ألف متفرجٍ. يومها شهد الملعب أكثر مباريات كرة القدم إثارةً وتشويقًا بعد تعادلٍ دراماتيكي 3ـ3 و"هاتريك" لمبابي قبل أن تفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، ويرفع ليونيل ميسي الكأس الغالية بالبشت العربي تخليدًا لمسيرته الأسطورية.