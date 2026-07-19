«الأجواء الخانقة» آخر ذكريات ديشامب مع «الديوك»

قرر ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، وضع نهاية لمسيرته التي امتدت 14 عامًا ​مدربًا «للديوك»، مرجعًا قراره إلى ما وصفها يـ«الأجواء الخانقة» التي أحاطت فيه، عقب الخسارة أمام إنجلترا 6ـ4، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026.

وقال ⁠ديشامب في تصريحات صحافية لمحطة «إم.6» التلفزيونية، الأحد: «شعرت أن الوقت حان للتوقف، وعندما اتخذت هذا القرار، لم يكن من أجل مصلحتي الشخصية، وأقول ذلك بكل صدق، بل من ⁠أجل مصلحة المنتخب الفرنسي، أصبحت الأجواء المحيطة ‌بي خانقة للغاية، ​والمنتخب الفرنسي ‌لا يستحق ذلك».

وأضاف المدرب الفرنسي: «منذ ⁠الإعلان عن هذا القرار، أصبحت الأوضاع أفضل بكثير بالنسبة للمنتخب الفرنسي».

وتعرض ديشامب مرارًا ‌لانتقادات، بسبب اعتماده نهجًا يستند إلى التوازن، والانضباط، والفعالية، أكثر من التركيز على الأداء الممتع، على الرغم من امتلاكه على مدار ‌أعوام بعضًا من أبرز المواهب الهجومية في كرة القدم ⁠العالمية.

وسبق وكشف ديشامب العام الماضي عن عزمه ‌الرحيل من ​منصبه ‌مع ⁠انتهاء عقده ​عُقب كأس العالم 2026.

ويظل ديشامب، الذي تولى تدريب المنتخب الفرنسي عام 2012، عالقًا في الذاكرة الفرنسية، بوصفه المدرب الذي قاد منتخبهم إلى لقبه العالمي الثاني، عام 2018، بعد 20 عامًا من قيادته «الزرق» قائدًا ​داخل المستطيل الأخضر، ​لإحراز لقبه الأول على أرضه في كأس العالم 1998.

وقاد ديشامب فرنسا للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية 2021، كما وصل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2016، وكأس العالم 2022.