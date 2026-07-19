«مسك» تطلق برنامج «وفد»

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» برنامج «وفد»، المبادرة النوعية الهادفة إلى تمكين الشباب السعودي من الحضور الفاعل في المشهد الدولي.

ويأتي برنامج «وفد» امتدادًا لجهود مؤسسة مسك في التمثيل العالمي على مدى الأعوام الماضية، بوصفه مبادرة نوعية تنافسية تهدف إلى وضع الشباب السعودي في طليعة المشاركة الدولية، وتمكينهم من تمثيل السعودية رسميًّا في كبرى المنصات والمحافل العالمية، وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة شباب البنك الدولي، وغيرها من المنتديات والمؤتمرات ذات الأثر العالمي، كما يشكّل البرنامج قناة موثوقة لمشاركة الشباب ضمن الوفود السعودية الرسمية التي تقودها الوزارات والهيئات والجهات الوطنية.

ومثَّل البرنامج منذ انطلاقته تحت مظلة سلسلة الشباب العالمية أكثر من «200» شاب وشابة السعودية في المحافل العالمية، عبر المشاركة في أكثر من «25» فعالية ومنتدى دوليًّا.

ويحظى المشاركون في البرنامج بتجربة ميدانية مكثفة تتيح لهم حضور فعاليات دولية متعددة، واكتساب خبرات نوعية من خلال مناقشات رفيعة المستوى، والتفاعل المباشر مع صناع القرار وأصحاب المصلحة، والتعرف عن قرب على بيئات السياسات الواقعية، مع الاستفادة من تدريب موجّه يعزز جاهزيتهم لهذا الدور.

ويرتكز البرنامج على ثلاثة مستهدفات رئيسة، تسعى «مسك» من خلالها إلى توسيع نطاق وصول الشباب إلى الفرص العالمية، وتعزيز وتطوير المشاركة الشبابية على المستوى الدولي، إضافة إلى بناء وتطوير مجموعة مهارات تمكينية لدى المشاركين تضمن تمثيل الوطن بالشكل الأمثل.

ويُعد «وفد» أحد برامج مسار المشاركة العالمية في مؤسسة مسك، ضمن جهودها المستمرة لتمكين الشباب السعودي وتنمية قدراته القيادية، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز حضور الشباب وإسهامهم في التنمية محليًّا وعالميًّا.