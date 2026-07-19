الأهلي يُمدد عقد طاهر

أعلن النادي الأهلي المصري، الأحد، تمديد عقد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2029.

وأصدر الفريق الأحمر بيانًا صحافيًا، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه: «تم تمديد عقد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ‌لمدة عامين، ‌ليواصل مشواره مع الفريق، ​بعدما ‌أصبحت ⁠مدة ​تعاقده الحالية ⁠ثلاثة مواسم».

وأضاف البيان: «جاء تمديد التعاقد بعد الجلسة التي جمعت اللاعب بوائل جمعة، مدير الكرة، وعصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، حيث تم الاتفاق على جميع ⁠بنود العقد الجديد، واستكمال ‌الإجراءات ‌الإدارية والمالية كافة».

وعبر طاهر، الذي ​يجيد اللعب ‌في أكثر من مركز هجومي، ‌عن سعادته بتمديد تعاقده، موضحًا عبر تصريح نقل الموقع الرسمي للنادي عنه، تقديره لجماهير الأهلي، التي يدين ‌لها بالكثير، مؤكدًا على أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه ⁠لإسعاد ⁠الجماهير، وتحقيق البطولات والانتصارات التي تليق بالنادي.

وبدأ طاهر، صاحب الـ29 عامًا، مسيرته في قطاع الناشئين بنادي «المقاولون العرب»، وخاض تجربة احترافية قصيرة مع لوهافر الفرنسي عام 2016، قبل أن يعود إلى «المقاولون العرب»، ثم ينتقل إلى الأهلي في صيف ​2020، كما دافع ​عن ألوان المنتخب المصري الأول والمنتخب الأولمبي.