آفي أول تجارب الأهلي في البرتغال

يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عند الـ 07:00 من مساء الأحد، ثالث مبارياته التجريبية في معسكره الأوروبي، حين يواجه ريو آفي البرتغالي، ضمن المرحلة الثانية، التي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري، وفق حساب القطب الجداوي على منصة «إكس».

وكان الأهلي أنهى المرحلة الأولى في النمسا، الأربعاء الماضي، وخاض خلالها مواجهتين، كسب الأولى أمام بينتسجاو زالفيلدن النمساوي 8ـ0، السبت الماضي، وخسر الثانية من هولشتاين كيل الألماني 1ـ4، الثلاثاء الماضي.

ويواصل الأهلي مرحلته الثانية من معسكره الخارجي، الذي انطلق الجمعة الماضي في البرتغال، من خلال التدريبات الصباحية والمسائية، على أن يخوض أربع مباريات ابتداء من اليوم.

ويواجه فيتوريا جيماريش البرتغالي، 24 من الشهر الجاري، قبل أن يخوض مباراتين في اليوم ذاته، 28 يوليو، أمام بورتيمونينسي البرتغالي عند الـ 01:00 ظهرًا، وفولهام الإنجليزي في الـ 08:00 مساءً، ومن ثم العودة إلى جدة لخوض مواجهة أخيرة ضد أبها، 6 أغسطس المقبل.