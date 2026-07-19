حادث يُجبر راسل على الانسحاب

انسحب جورج راسل، سائق مرسيدس، ​أحد المتنافسين على لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، من سباق جائزة بلجيكا الكبرى الرئيس، الأحد، بعد انحراف سيارته إلى منطقة ‌الحصى في ‌اللفة الافتتاحية، إثر ​اصطدامه ‌بسيارة ⁠لويس ​هاميلتون، سائق ⁠فيراري.

وانطلق راسل من المركز الثالث على شبكة الانطلاق، لكنه تراجع إلى المركز السادس، بعد أن خسر عدة مراكز ⁠على المسار المستقيم.

وفي محاولته ‌للعودة ‌إلى المنافسة، سار ​البريطاني ‌جنبًا إلى جنب مع هاميلتون، زميله ‌السابق، وحدث احتكاك بينهما.

وعلقت سيارة راسل في الحصى، ليخرج منها ويمشي بعيدًا، بينما واصل هاميلتون السباق ⁠مع ⁠دخول سيارة الأمان إلى الحلبة، وبدأ مشرفو السباق التحقيق في الحادث.

وانطلق كيمي أنتونيلي، متصدر الترتيب، الذي يتفوَّق بفارق 25 نقطة على راسل، زميله في مرسيدس، وأقرب منافسيه في الترتيب بعد ​تسع جولات، من ​المركز الأول ليتصدر السباق منذ البداية.