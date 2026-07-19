المرة الأولى.. يوناني يفوز بـ«سويسرية»

أحرز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، لاعب التنس، المصنف الثالث عالميًّا سابقًا، الأحد، لقب دورة جشتاد السويسرية «250 نقطة» لكرة المضرب، المنظمة على الملاعب الترابية، بعدما تغلب في النهائي على البلجيكي رافايل كولينيون بنتيجة 6ـ4 و6ـ7 «7ـ3» و6ـ3.

وبات تسيتسيباس أول لاعب يوناني يحرز لقب دورة جشتاد، كما رفع رصيده إلى 13 لقبًا في مسيرته الاحترافية، محققًا التتويج الأول له منذ فوزه بدورة دبي «500 نقطة» في الأول من مارس 2025.

وتراجع اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى المركز الـ 85 عالميًّا هذا العام، بعدما بلغ المركز الثالث في التصنيف العالمي عام 2021.

وسبق لتسيتسيباس أن خسر نهائيين في البطولات الأربع الكبرى في رولان جاروس 2021، وأستراليا المفتوحة 2023.

وتُوِّج تسيتسيباس بلقب بطولة «ايه تي بي» الختامية في لندن عام 2019، إضافة إلى لقب دورة مونتي كارلو للماسترز «1000 نقطة» ثلاث مرات أعوام 2021 و2022 و2024.

وقبل بلوغه النهائي، تخطى تسيتسيباس الفرنسي آرثر ريندركنيش، المصنف الرابع في الدورة، في الدور ربع النهائي.

وخاض كولينيون، المصنف الـ 42 عالميًّا، أول نهائي له على مستوى رابطة الـ «أيه تي بي» عن عمر 24 عامًا.