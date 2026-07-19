رالي إستونيا.. باجاري يتصدر ويتوّج باللقب

حقَّق الفنلندي سامي باجاري، سائق تويوتا، مفاجأة كبيرة بإحرازه، الأحد، لقب رالي إستونيا، فيما نجح البريطاني إلفين إيفانز، متصدر بطولة العالم للراليات، زميله في الفريق، في تعزيز صدارته عن الفرنسي سيباستيان أوجييه.

وقال باجاري، بعد احتفاله بالفوز فوق سقف سيارته «ياريس»: «شعور رائع. ما زلت لا أستوعب ما حدث. أنا ممتن جدًّا لتويوتا ولكل من دعمني، حتى في الأوقات الصعبة. كنت أعلم أنَّ هذا الفوز بات قريبًا، وها هو يتحقق، إنَّه أمر مذهل».

وعلى غرار السويدي أوليفر سولبرج، الذي فاز بشكل مفاجئ في نسخة 2025، شهد الرالي تتويج بطل غير متوقع، إذ حقق باجاري، بطل فئة «دبليو أر سي 2» لعام 2024، أول انتصار له في الفئة الأولى من بطولة العالم.

وفاز السائق الفنلندي بـ12 من أصل 18 مرحلة خاصة، بينها المراحل التسع الأولى، قبل أن يدير تقدمه بثبات لينهي الرالي بفارق 19 ثانية أمام سولبرج.

وبهذا الفوز، صعد باجاري، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، ليؤكد نفسه منافسًا جديًّا على اللقب.

وجاء هذا الإنجاز تتويجًا لموسم قوي للسائق الخامس في ترتيب فريق تويوتا، بعدما سبق له الصعود إلى منصة التتويج خمس مرات خلال الجولات الثماني الأولى، بحلوله وصيفًا مرة وثالثًا أربع مرات.

وعلى الرغم من اضطراره لافتتاح الطريق الجمعة، أنهى إيفانز الرالي في المركز السادس، ووسع صدارته للبطولة، مستفيدًا من انسحاب الياباني تاكاموتو كاتسوتا، ليرفع الفارق بينهما إلى 25 نقطة.

من جانبه، اكتفى أوجييه بالحد من الخسائر في رالي لم يشارك فيه منذ أعوام، لكنه فقد نقطة إضافية أمام إيفانز الذي بات يتقدمه بفارق 38 نقطة في الترتيب العام.

ويتعين على أوجييه، صاحب الـ42 عامًا، إذا أراد مواصلة حلمه بإحراز لقب عالمي عاشر تحقيق نتيجة أفضل بعد أسبوعين في رالي فنلندا، الذي يتميز بمسارات سريعة مشابهة لرالي إستونيا.

وفي صراع بعيد عن المنافسة على اللقب، تفوَّق الفرنسي أدريان فورمو على البلجيكي تييري نوفيل، زميله في هيونداي، ليحصد المركز الثالث، ويحقق المنصة الـ11 في مسيرته ببطولة العالم للراليات.