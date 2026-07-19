بي في تخطف اللقب الأول

أحرزت الهندية بي في سيندو لقب فردي السيدات ​في بطولة اليابان المفتوحة للريشة الطائرة، الأحد، لتصبح أول لاعبة من بلادها تحصد هذا اللقب، بعد فوزها بنتيجة 21ـ17 و21ـ17 على اليابانية أكاني ياماجوتشي.

وقالت بي في، صاحبة الـ 31 عامًا، عبر منشور بثَّته ⁠في حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، عقب التتويج باللقب: «هذا ‌ما ‌أحارب من أجله، ​العلم. ‌بلدي».

وعادت اللاعبة الهندية بقوة ​بعد تأخرها ⁠في بداية الشوط الأول، واستعادت زمام المباراة، وحسمت اللقب بفوزها في شوطين متتاليين.

ويُعد هذا اللقب أول ‌انتصار كبير تحققه بي في منذ فوزها ببطولة سنغافورة المفتوحة في 2022، كما أنَّه أول ‌لقب تحرزه بطلة العالم سابقًا على مستوى الجولة ⁠العالمية، ⁠منذ فوزها بلقب بطولة سيد مودي الدولية ديسمبر 2024.

ويشكل هذا الفوز دفعة معنوية في الوقت المناسب للاعبة الهندية، الحاصلة على ميداليتين أولمبيتين، قبل انطلاق بطولة العالم في ​نيودلهي خلال الفترة ​من 17 إلى 23 أغسطس المقبل.