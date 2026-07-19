لقب أول

خطفت الهندية بي في سيندو لقب فردي السيدات ​في بطولة اليابان المفتوحة للريشة الطائرة، الأحد، لتصبح أول لاعبة من بلادها تحصد هذا اللقب، بعد فوزها بنتيجة 21ـ17 و21ـ17 على اليابانية أكاني ياماجوتشي. (الفرنسية)