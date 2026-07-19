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لقب أول

2026.07.19 | 06:51 pm
خطفت الهندية بي في سيندو لقب فردي السيدات ​في بطولة اليابان المفتوحة للريشة الطائرة، الأحد، لتصبح أول لاعبة من بلادها تحصد هذا اللقب، بعد فوزها بنتيجة 21ـ17 و21ـ17 على اليابانية أكاني ياماجوتشي. (الفرنسية)
لقب أول

لقب أول

لقب أول

لقب أول

لقب أول

لقب أول