بثنائية بنزيما ومالكوم.. الهلال يكسب أولى التجارب

كسب فريق الهلال الأول لكرة القدم أولى مواجهاته التجريبية أمام شتورم جراتس النمساوي 2ـ1 خلال المعسكر الإعدادي للموسم الرياضي الجديد.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي مالكوم فيليبي ثنائي الأزرق، التي منحته الانتصار فيما أحرز ويسلر لازار هدف الفريق النمساوي الوحيد.

ودخل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي المواجهة بتشكيل مكون من محمد الربيعي، والتركي يوسف أكتشيتشيك، وريان الغامدي، وسعد المطيري، وريان الداود، ومراد هوساوي، ومالكوم، والفرنسيين سايمون بوابري وبنزيما، والصربي سيرجي سافيتش.

وتنتظر الفريق الهلالي ثلاث تحديات في الموسم الجديد، إذ يخوض منافسات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الأزرق أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بدوري روشن السعودي، وتُوِّج بكأس خادم الحرمين الشريفين، وعلى الصعيد القاري غادر دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ 16.