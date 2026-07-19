1000 إعلامي في نهائي المونديال

يشارك نحو 1000 إعلامي من مختلف الدول في تغطية مواجهة المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم ونظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2026، حسبما رصدته «الرياضية»، الأحد.

وسجل الإعلاميون حضورهم المبكِّر إلى ملعب ميتلايف، الواقع بمدينة إيست راذرفورد في ولاية نيوجيرسي، لكنَّ دخولهم إلى الملعب تأخر نحو 40 دقيقةً بسبب التفتيش الأمني.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نبَّه في منشورٍ، وزَّعه على الإعلاميين إلى التفتيش الأمني، ووجَّههم إلى ضرورة التقيد بالإجراءات المتَّبعة قبل الدخول إلى الملعب.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى النهائي بعد فوزه على نظيره الفرنسي 2ـ0 في نصف النهائي، فيما وصلت الأرجنتين تحت قيادة الأسطورة ليونيل ميسي إلى المشهد الختامي عقب تجاوزها إنجلترا 2ـ1 في المربع الذهبي.

وفيما يطمح «لاروخا» إلى الفوز بالنجمة الثانية، يأمل «التانجو» التتويج بكأس العالم للمرة الثانية تواليًا والرابعة في تاريخه.