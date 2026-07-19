إسبانيا تواجه الأرجنتين بالأسلحة المفضلة

يخوض المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، الأحد، بالتشكيلة ذاتها التي فازت على فرنسا 2ـ0 في نصف النهائي.

وثبت لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، تشكيلته للمباراة الثالثة تواليًا دون إجراء أي تغييرات، إذ اعتمد على أسلحته المفضلة والمكونة من أوناي سيمون في حراسة المرمى، وتألف الخط الدفاع من الرباعي بيدرو بورو، وباو كوبارسي، وإيميرك لابورت، ومارك كوكوريلا، وفي الوسط رودري، وفابيان رويز، وداني أولمو، أما الهجوم فضم لامين يامال، وأليكس باينا، وميكيل أويارزابال.

وضمت قائمة الاحتياط عددًا من النجوم في مقدمتهم بيدري، ونيكو وليامز، وفيران توريس، وماركوس يورينتي.