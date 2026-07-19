الأرجنتين.. 8 أبطال يدافعون عن اللقب أمام إسبانيا

يخوض منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم مواجهة إسبانيا، مساء الأحد في نهائي كأس العالم، بثمانيةٍ من الأسماء التي بدأت نهائي النسخة السابقة أمام فرنسا، ديسمبر 2022.

واختار الأرجنتيني ليونيل سكالوني دخول المباراة بتشكيلٍ، يضمُّ إيميليانو مارتينيز، حارس المرمى، والظهيرين نيكولاس تاليافيكو وجونزالو مونتيل، والمدافعَين كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز، وإنزو فيرنانديز ورودريجو دي بول وأليكسيس ماكاليستر، لاعبي الوسط، والنجم ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز ونيكولاس جونزاليس في الخط الأمامي.

وباستثناء مونتيل وليساندرو وجونزاليس، حضر باقي التشكيل الأرجنتيني في مباراة نهائي نسخة «قطر 2022»، التي كسِبَها «راقصو التانجو» تحت قيادة المدرب ذاته.

ولعِب الجناح أنخيل دي ماريا ذلك النهائي، وسجل هدفًا، ويغيب عن مونديال 2026 نظرًا لاعتزاله دوليًّا. وشارك مونتيل بديلًا أمام فرنسا، وأحرز ركلة الترجيح الحاسمة، التي أعلنت عن هوية البطل.

ويُشرِكه سكالوني ضد إسبانيا على حساب ظهيره الأساسي ناهويل مولينا، الذي بدأ المباريات الماضية، منها نصف النهائي في مواجهة إنجلترا.

وفي عمق الدفاع، يعتمد المدرب منذ انطلاق البطولة على ليساندرو مارتينيز الذي بقِي احتياطيًّا في نهائي النسخة السابقة. وتشكَّلت ثنائية الخط الخلفي آنذاك من روميرو والمخضرم نيكولاس أوتاميندي، الاحتياطي في هذه النسخة.

وبالمقارنة مع مباراة إنجلترا، أجرى سكالوني ثلاثة تعديلات على تشكيله، بإشراك مونتيل من البداية بدلًا من مولينا، وجونزاليس بدلًا من الجناح جيوفاني سيميوني، ودي بول في الوسط بدلًا من لياندرو باريديس.