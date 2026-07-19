الاتحاد يعرض 6 ملايين.. الأهلي يرفض

قدمت إدارة نادي الاتحاد عرضًا بلغ 6 ملايين دولار لشراء عقد المصري إمام عاشور، لاعب وسط فريق الأهلي القاهري الأول لكرة القدم، وفق ما ذكره لـ«الرياضية» مصدر مقرب من اللاعب.

وبيّن المصدر أن نادي الاتحاد فتح باب المفاوضات مع الأهلي المصري لبحث إمكانية التعاقد مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الحالية، وقدم عرضًا أوليًا بلغت قيمته 6 ملايين دولار للنادي، إلى جانب راتب سنوي للاعب يصل إلى 4 ملايين دولار.

ورفض الأهلي المصري العرض، لتمسكه بالحصول على مقابل مالي أعلى، بعدما تعاقد مع لاعب الوسط في يوليو 2023 قادمًا من ميتيلاند الدنماركي مقابل نحو 3 ملايين دولار، إضافة إلى رواتب امتدت ثلاثة مواسم بقيمة نحو 3 ملايين أخرى، ليصل إجمالي استثماراته في اللاعب إلى نحو 6 ملايين دولار.

وأضافت المصادر أن عاشور يتقاضى حاليًا راتبًا سنويًا يبلغ 315 ألف دولار.

ودخل مروان عطية ضمن اهتمامات الاتحاد، عقب بدء المفاوضات مع إمام عاشور، إذ عرض وكيل أعمال اللاعبين، الذي يتولى إدارة ملفيهما، اسمه على النادي الغربي للنظر في إمكانية التعاقد معه.

وتلقى الأهلي المصري عرضًا بقيمة 3.5 مليون دولار للاستغناء عن عطية، إلى جانب راتب سنوي للاعب يبلغ 2.5 مليون دولار، في وقت يتقاضى فيه مع ناديه نحو 257 ألف دولار.

وبحسب المصدر، تبدو فرص رحيل عطية عن الأهلي المصري صعبة خلال الفترة الحالية، على الرغم من العرض المقدم.

يشار إلى أن «الرياضية» نشرت الأحد، نقلًا على مصادرها الخاصة، عن دخول الدوليين المصريين مروان عطية وإمام عاشور، لاعبي الأهلي، اهتمامات الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد.