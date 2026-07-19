الاتحاد يخطف فريدة من الأهلي

أعلن نادي الاتحاد، الأحد، تعاقده مع فريدة حنفي لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم للسيدات قادمةً من الأهلي بعقدٍ يمتدُّ ثلاثة أعوامٍ، تنتهي في 2029.

ورحَّب الحساب الرسمي لسيدات الاتحاد في منصة «إكس» باللاعبة الجديدة التي تعدُّ أولى صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكتب: «فريدة حنفي اتحادية حتى 2029.. أهلًا بكِ في عرين النمور».

وبدأت فريدة «20 عامًا» مسيرتها مع نادي الشباب، ثم انتقلت إلى صفوف الأهلي في صيف 2023، وحققت معه لقب كأس الاتحاد السعودي مرَّتين، كما أسهمت في حصوله على وصافة الدوري الممتاز ثلاث مرَّاتٍ على التوالي، آخرها الموسم الماضي.

وعلى الصعيد الدولي، ارتدت فريدة قميص المنتخب السعودي في ثماني مبارياتٍ، وكانت البداية أمام هونج كونج، 8 أبريل 2025.

ويأتي تعاقد الاتحاد مع اللاعبة ضمن تحركات الإدارة واهتمامها بفريق السيدات، بما في ذلك تجديد عقد المدرب الإسباني راؤول بيريز، والاستغناء عن أربع لاعباتٍ، هن: رهف طارق، بيان محمد، فرح جفري، وندى الغامدي.