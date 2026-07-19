تجريبيا.. آفي يتعادل مع الأهلي

تعادل فريق الأهلي الأول لكرة القدم مع ريو آفي البرتغالي 2ـ2 في أولى مواجهاته التجريبية بالبرتغال، ضمن المرحلة الثانية، التي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

وتقدم الأهلي بثنائية عن طريق الدولي فراس البريكان، والبرازيلي ماثيوس جونزالفيس، إلا أن الفريق البرتغالي نجح في العودة إلى التعادل.

وكان الأهلي أنهى المرحلة الأولى في النمسا، الأربعاء الماضي، وخاض خلالها مواجهتين، كسب الأولى أمام بينتسجاو زالفيلدن النمساوي 8ـ0، السبت الماضي، وخسر الثانية من هولشتاين كيل الألماني 1ـ4، الثلاثاء الماضي.

ويستكمل الأهلي تحضيراته بمواجهة فيتوريا جيماريش البرتغالي، 24 من الشهر الجاري، قبل أن يخوض مباراتين في اليوم ذاته، 28 يوليو، أمام بورتيمونينسي البرتغالي عند الـ 01:00 ظهرًا، وفولهام الإنجليزي في الـ 08:00 مساءً، ومن ثم العودة إلى جدة لخوض مواجهة أخيرة ضد أبها، 6 أغسطس المقبل.