الأهلي: بن جديدة ثالث الصفقات

أعلن الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة ​القدم، الأحد، تعاقده مع سفيان بن جديدة، هداف الدوري المغربي.

وقال النادي المصري عبر حسابه على «فيسبوك»: «يعلن الأهلي التعاقد مع اللاعب سفيان بن جديدة، قادمًا من ‌المغرب الفاسي، ‌لمدة ثلاثة ​مواسم».

وأضاف: «توجه ‌عصام سراج ⁠الدين، ​رئيس قطاع ⁠التعاقدات، إلى المغرب، وأنهى الإجراءات المالية والإدارية كافة، بالتنسيق مع وائل جمعة، مدير الكرة».

ويعد المهاجم المغربي بن جديدة، صاحب الـ24 عامًا، ثالث صفقات الأهلي، الذي خرج من ‌الموسم الماضي دون ألقاب، بعد ضم ⁠علي ⁠محمود، وأقطاي عبد الله، ثنائي إنبي.

وأسهم بن جديدة في تتويج المغرب الفاسي بلقب الدوري المغربي للمحترفين، الموسم الماضي، منهيًا صيامًا دام 41 عامًا عن اللقب، كما توج هدافًا للمسابقة برصيد 20 هدفًا.

وسبق للمهاجم المغربي اللعب في ​نادي ستاندار لييج ​البلجيكي، كما خاض تجربة مع الرجاء المغربي.