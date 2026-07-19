آل نصفان والداود يمثلان أخضر الإسكواش في كندا

يشارك المنتخب السعودي للإسكواش في بطولة العالم للشباب تحت 19 عامًا، التي تستضيفها كندا خلال الفترة من 20ـ25 يوليو الجاري بمشاركة 128 لاعبًا يمثلون 32 دولة.

ويمثل المنتخب في البطولة اللاعبان محمد آل نصفان، وحسن الداود، تحث إشراف أحمد كامل، المدرب الفني، فيما يرأس البعثة سامر الخطيب، المستشار الفني.

وكانت البعثة السعودية غادرت إلى مدينة نياجرا أون ذا ليك الكندية، الثلاثاء الماضي، لتنظيم معسكر إعدادي أخير في مقر البطولة بعد معسكر القاهرة، الذي خاض خلاله اللاعبان عددًا من المواجهات التجريبية مع لاعبي المنتخب المصري، برفقة زملائهم لاعبي المنتخب السعودي، ضمن المعسكر الإعدادي السنوي، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للعبة، استعدادًا للموسم الجديد.