«دكّة» تنعش صيف أبها بـ 20 متجرا وحفلات غنائية

تستقطب فعالية «دكّة» في مدينة أبها زوَّار صيف عسير، وتُجرى تحت شعار «السما أرضك»، وتشتمل على تجربةٍ، تجمع بين التسوُّق، والترفيه، والمطاعم في وجهةٍ واحدةٍ.

ويضمُّ سوق «دكّة» نحو 20 محلًا وبوثًا، تتنوَّع بين المطاعم، ومحلات الملابس والإكسسوارات، إلى جانب أركانٍ ترفيهيةٍ، وألعابٍ تناسب مختلف الفئات.

وتحتضن الفعالية مسرحًا داخليًّا، تُنظَّم فيه حفلاتٌ غنائيةٌ، يحييها عددٌ من الفنانين.

وقال لـ «الرياضية» الفنان شبح بيشة، أحد أبرز المشاركين: «صيف عسير أصبح مميَّزًا، وتفوَّق على كثيرٍ من الوجهات بفضل تنوُّع الفعاليات، وجودة التنظيم، والإقبال الجماهيري الكبير، وهو ما يؤكِّد نجاحه".

كذلك توفر الفعالية جلساتٍ خاصَّةً بقيمة 200 ريالٍ، تشمل الطلبات، إلى جانب ركنٍ مخصَّصٍ لتقديم الشيشة والمشروبات الساخنة والباردة.

وتفتح «دكّة» أبوابها يوميًّا من الـ 04:00 عصرًا حتى الـ 02:00 فجرًا، فيما تبلغ قيمة تذكرة الدخول 39 ريالًا للفرد.