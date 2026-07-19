100 ألف زائر يختتمون تجربة «عيشوا المونديال» في جدة

أسدل الستار، الأحد، على فعالية «عيشوا المونديال» التي نفَّذتها «بنش مارك» بـ «عبادي الجوهر أرينا» في جدة، بالتزامن مع المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين منتخبَي الأرجنتين وإسبانيا.

واختُتمت الفعالية بعد تجربةٍ جماهيريةٍ، امتدَّت أكثر من شهرٍ، واستقبلت خلالها ما يزيد عن 100 ألف زائرٍ ضمن برنامجٍ، جمع بين متابعة مباريات البطولة، والتمتُّع بالأنشطة الترفيهية والتفاعلية الموجَّهة لمختلف شرائح الجمهور، إضافةً إلى حضور عددٍ من لاعبي كرة القدم السابقين، ورؤساء الأندية، وقناصل الدول المشاركة في البطولة، الذين عاشوا مع الجماهير أجواء المونديال.

وحوَّلت «بنش مارك» مسرح «عبادي الجوهر» طوال فترة البطولة إلى وجهةٍ جماهيريةٍ متكاملةٍ من خلال أكبر منطقة مشجعين في جدة، ومنظومةٍ تشغيليةٍ وترفيهيةٍ، توزَّعت على تسع مناطق، صُمِّمت لتقديم تجربةٍ تتجاوز متابعة المباريات إلى قضاء يومٍ ترفيهي متكاملٍ.

وشملت الفعالية مناطقَ مخصَّصةً لتجمُّع المشجعين، ومتابعة المباريات عبر الشاشات، إلى جانب بطولات الألعاب الإلكترونية، والمسابقات الموجَّهة للجمهور الشاب، والتجارب التفاعلية، ومواقع التصوير المستوحاة من أجواء كأس العالم.

وتضمَّن البرنامج أيضًا عروضًا ترفيهيةً متواصلةً بين المباريات، ومجموعةً من المتاجر والمطاعم، إضافةً إلى مساحاتٍ مخصَّصةٍ للرعاة، ما أسهم في تنويع تجربة الزوار، واستمرار الأنشطة على مدار الفعالية.

ويعكس استقبال أكثر من 100 ألف زائر خلال فترة الفعالية قدرة «بنش مارك» على تصميم وإدارة الوجهات الجماهيرية الممتدة، وتشغيل تجاربَ متعدِّدة العناصر، تجمع بين المحتوى الرياضي، والترفيه، والتفاعل الجماهيري، والشراكات التجارية ضمن مشروعٍ واحدٍ.

واختُتمت «عيشوا المونديال» مع متابعة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا بعد أن أصبح مسرح «عبادي الجوهر أرينا» طوال البطولة من أبرز وجهات جماهير كرة القدم في جدة.