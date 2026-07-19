بـ«بحرية».. حماقي يغازل شيرين في ليلة «كاملة العدد»

أحيا الفنان المصري محمد حماقي حفلًا جماهيريًا ضمن فعاليات موسم جدة، برعاية الهيئة العامة للترفيه في ليلة رفعت شعار كامل العدد «Sold Out 1»، حيث استقبله الجمهور بحفاوة كبيرة منذ لحظة صعوده إلى المسرح.

وتنقل حماقي بين باقة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعل لافت من الحضور، الذين فاجأوه بحفظ كلمات أحدث ألبوماته وترديدها معه، إلى جانب طلباتهم المستمرة لأغانيه، في مشهد عكس العلاقة الخاصة التي تجمعه بجمهور جدة.

وخلال الحفل، قدم حماقي أغنية «بحرية»، موجهًا تحية للفنانة شيرين، قبل أن يعلن للجمهور أن جدة ستكون على موعد قريب مع حفل يجمعهما لتقديم الأغنية معًا على المسرح، وسط تفاعل كبير من الحضور.

واستمرت الأجواء الحماسية حتى بعد انتهاء الوقت المحدد للحفل، إذ واصل حماقي الغناء والتفاعل مع الجمهور، غير مكترث بمرور الوقت، في ليلة عكست حجم السعادة التي عاشها على المسرح، والحفاوة الكبيرة التي حظي بها من جمهور جدة.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة الفعاليات الغنائية التي تقدمها «بنش مارك» في موسم جدة، استمرارًا لجهودها في استقطاب أبرز نجوم الغناء العربي، وتقديم تجارب فنية متكاملة ترتقي بالمشهد الترفيهي، وتعزز مكانة جدة وجهة رئيسة لاستضافة أكبر الفعاليات والحفلات الموسيقية في المنطقة.