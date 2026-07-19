الأربعاء.. لجنة الاحتراف تعقد ورشة «التسجيل والانتقالات»

تعقد لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عند الـ 01:00 من ظهر الأربعاء المقبل، ورشة عملٍ عبر الاتصال المرئي بعنوان «أنظمة التسجيل وانتقالات اللاعبين»، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

ووجَّهت اللجنة الدعوة إلى مديري الاحتراف ومسؤولي التسجيل في أندية دوري الدرجة الثانية، ودوري الدرجة الثالثة للمشاركة في الورشة، التي تأتي ضمن برامجها الهادفة إلى تطوير العمل الإداري في الأندية، ورفع مستوى المعرفة بالأنظمة واللوائح المرتبطة بتسجيل اللاعبين وانتقالاتهم.

وتناقش الورشة أبرز الإجراءات المعتمدة خلال فترات التسجيل، والضوابط المنظِّمة لانتقالات اللاعبين، وآلية التعامل مع الطلبات والمستندات المرتبطة بها، إلى جانب توضيح المسؤوليات الملقاة على إدارات الاحتراف والتسجيل داخل الأندية.

وتخصص الورشة جانبًا للإجابة عن استفسارات ممثلي الأندية، ومناقشة الحالات المرتبطة بالتسجيل والانتقالات بهدف توحيد آلية العمل، وتعزيز التواصل المباشر بين اللجنة ومسؤولي الاحتراف والتسجيل.