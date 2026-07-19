الزاكي يخلف سلامي في تدريب «النشامى»

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأحد، تعيين المغربي بادو الزاكي مدربًا للمنتخب الأول لمدة عامٍ واحدٍ لقيادته ​في نهائيات كأس آسيا 2027 عقب إنهاء الارتباط مع مواطنه جمال سلامي بعد نهاية مشوار «النشامى» في كأس العالم 2026.

وودَّع الأردن المونديال من الدور الأول عقب ثلاث هزائمَ أمام النمسا، والجزائر، والأرجنتين، حاملة اللقب، ليغادر سلامي منصبه مطلع يوليو الجاري.

وذكر الاتحاد الأردني عبر موقعه في ‌الإنترنت: «قرَّر مجلس ‌إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة ​الأمير ‌علي ⁠بن ​الحسين تعيين المدرب ⁠المغربي بادو الزاكي مدربًا للمنتخب الأول لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدِّمتها نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها السعودية مطلع العام 2027».

وأضاف البيان: «يأتي الإعلان عن التعاقد مع المدرب المغربي بادو الزاكي بعقدٍ، يمتدُّ عامًا واحدًا بعد موافقة مجلس الإدارة ⁠خلال اجتماعه على قبول استقالة مدرب المنتخب جمال سلامي والجهاز الفني ‌المعاون، مع توجيه الشكر والتقدير ​لهم على جهودهم خلال الفترة ‌الماضية. سيتم تقديم مدرب النشامى الجديد مع الإعلان ‌عن الطاقم الفني وفقًا لتوصية الزاكي».

ولم يكشف الاتحاد الأردني عن التفاصيل المالية لعقد المدرب المغربي، البالغ 67 عامًا.

وتولى الزاكي تدريب المغرب للمرة الثانية خلال الفترة من 2014 حتى 2016 قبل تولي الفرنسي هيرفي رينار المسؤولية خلفًا له، كما ​سبق له تدريب منتخب ​السودان في 2023، ومنتخب النيجر في الفترة من 2023 حتى 2026.