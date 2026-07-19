العويس يلتحق بالهلاليين

التحق محمد العويس، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، بالمعسكر الخارجي الجاري في النمسا، وفق ما نشره الحساب الرسمي للنادي قي منصة «إكس»، الأحد.

وجاء انضمام العويس بعد يومٍ من إعلان الأزرق العاصمي التعاقد معه قادمًا من العلا لمدة عامين.

ويعود الحارس الدولي، البالغ 34 عامًا، إلى الهلال بعد موسمٍ واحدٍ قضاه مع العلا عقب مغادرته النادي صيف 2025.

وشارك العويس في جميع مباريات العلا الـ 34 ضمن دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي بإجمالي 3120 دقيقةً، واستقبل 32 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 11 مواجهةً.

وبدأت فترة الحارس الأولى مع الهلال، يناير 2022، بعد انتقاله من الأهلي، واستمرَّت حتى صيف 2025، وخاض خلالها 20 مباراةً رسميةً، استقبل فيها 17 هدفًا، وخرج بشباكٍ نظيفةٍ في عشر مواجهاتٍ.

وحقق العويس خلال تجربته الأولى مع الهلال ست بطولاتٍ، تمثَّلت في لقبَين لدوري روشن السعودي، ومثلهما لكأس خادم الحرمين الشريفين، ولقبين لكأس السوبر السعودي.

وتدرَّج الحارس في الفئات السنية لنادي الشباب قبل وصوله إلى الفريق الأول، ثم انتقل إلى الأهلي عام 2017، واستمر معه حتى يناير 2022، ليخوض بعدها تجربته الأولى مع الهلال، ثم ينتقل إلى العلا صيف 2025، ويعود مجدَّدًا إلى الفريق الأزرق.