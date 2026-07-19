عكس آخر نهائيين.. الشوط الأول سلبي

انتهى الشوط الأول من نهائي كأس العالم لكرة القدم بتعادلٍ سلبي للمرَّة الأولى منذ 2014.

وعجز منتخبا الأرجنتين، حامل اللقب، وإسبانيا عن هز الشباك خلال الدقائق الـ 45 الأولى من نهائي 2026، مساء الأحد على ملعب «ميتلايف» في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقدَّم الطرفان أداءً متحفِّظًا، واكتفى الإسبان بثلاث تسديداتٍ على المرمى، فيما لم يسدد حامل اللقب أي تسديدةٍ.

وكعادته، استحوذ المنتخب الأحمر والأصفر الكرة، مُسجِّلًا نسبة 65%، حسبَ موقع «سوفا سكور» الكروي الإلكتروني، مقابل 35% لـ «راقصي التانجو».

وغابت الأهداف عن الشوط الأول لنهائي المونديال للمرَّة الأولى منذ تواجه منتخبا الأرجنتين وألمانيا في نهائي 2014 على الأراضي البرازيلية، الذي حسمه الطرف الأوروبي في الوقت الإضافي 1-0.

وانتهى الشوط الأول من نهائي «روسيا 2018» بتقدُّم فرنسا، البطل، 2ـ1 على كرواتيا. وتقدَّمت الأرجنتين 2ـ0 على فرنسا في نهائي «قطر 2022».

وفاز الفرنسيون بمونديال 2018 عقب تفوقهم على الكروات 4-2، وانتهى نهائي 2022 بالتعادل 3-3، وكسِبه الأرجنتين بركلات الترجيح.