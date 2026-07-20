المرة التاسعة.. نهائي المونديال يمتد إلى شوطين إضافيين

امتدت مباراة المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم ونظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2026، إلى شوطين إضافيين للمرة التاسعة في تاريخ المونديال بعد تعادلهما السلبي في الوقت الأصلي، الأحد.

ومنذ انطلاق المونديال عام 1930، امتد النهائي إلى شوطين إضافيين 8 مرات، انتهت خمسة منها في الوقت الإضافي، بينما حسم ركلات الترجيح ثلاثة مباريات آخرها في النسخة التي استضافتها قطر 2022.

واحتكم طرفا النهائي إلى شوطين إضافيين للمرة الأولى في نهائي نسخة 1934، عندما تعادل المنتخبان الإيطالي والتشيكوسلوفاكي 1-1 في الوقت الأصلي، قبل أن يخطف «الطليان» اللقب بعدما تمكنوا من تسجيل الهدف الثاني في الشوط الإضافي الأول.

ويبحث المنتخب الإسباني عن لقبه الثاني بعد تتويجه الأول في مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، وفي المقابل يسعى المنتخب الأرجنتيني تحت قيادة الأسطورة ليونيل ميسي إلى الفوز باللقب للمرة الثانية تواليًا، والرابع في تاريخه.