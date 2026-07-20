إنزو.. الطرد السادس في نهائي المونديال

بات الأرجنتيني إنزو فيرنانديز سادس لاعبٍ ينال بطاقة حمراء في المباريات النهائية لكأس العالم لكرة القدم.

وحصل فيرنانديز على بطاقتين صفراوين خلال الشوط الثاني من نهائي مونديال 2026 أمام إسبانيا، مساء الأحد.

بذلك، أُجبِر على مغادرة ملعب «ميتلايف»، في مدينة نيويورك الأمريكية، قبل نهاية الوقت الأصلي.

وأشهر الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش البطاقة الأولى في الدقيقة 82 والثانية في الدقيقة 90+3، مما اضطر حامل اللقب إلى الذهاب للوقت الإضافي بتشكيلٍ منقوص أمام استحواذٍ إسباني على الكرة سبق حالة الطرد.

ولحِق فيرنانديز بخمسة لاعبين طُرِدوا في المباريات النهائية للبطولة، بينهم مواطناه بيدرو مونزون وجوستافو ديزوتي اللذين تلقيا بطاقتين حمراوين عندما خسِر منتخبهما من ألمانيا 0-1 في نهائي 1990.

وطُرِد الفرنسي مارسيل ديسايي في نهائي 1998، ومع ذلك فاز منتخب بلاده 3-0 على البرازيل.

ونال النجم الفرنسي زين الدين زيدان بطاقة حمراء في نهائي 2006 أمام إيطاليا، الذي تُوِّج باللقب بفضل ركلات الترجيح.

وبقِيت لقطة طرد زيزو خالدةً في ذاكرة المونديال، بعدما نطح النجم الكبير برأسه المدافع ماركو ماتيرازي في الصدر قبل صافرة النهاية وخرج دون اعتراضِ من أرضية الملعب.

وطُرد المدافع الهولندي جون هيتينجا في نهائي 2010 أمام إسبانيا، الذي خسِرته «الطواحين» بهدفٍ دون رد في الوقت الإضافي.

وفيما تعرض مونزون وزيدان إلى بطاقتين حمراوين مباشرتين، خرج ديزوتي وديسايي وهيتينجا وأخيرًا فيرنانديز ببطاقتين صفراوين.