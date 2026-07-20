تبرئة هاميلتون في صدام بلجيكا

تمت تبرئة السائق البريطاني لويس هاميلتون من ارتكاب أي خطأ بعدما تعرض أحد فنيي فيراري للاصطدام بسيارة بطل العالم ​سبع مرات في فورمولا 1، خلال وقفة صيانة خاطئة في سباق جائزة بلجيكا الكبرى الأحد.

وكان على هاميلتون تنفيذ عقوبة التأخر لخمس ثوان بسبب تصادمه مع جورج راسل سائق مرسيدس قبل أن يتمكن الفنيون من تغيير إطارات السيارة، لكن البريطاني طلب أيضًا تعديل الجناح الأمامي.

ومع تقدم الفني ‌لتعديل الجناح، ‌اكتمل تغيير الإطارات وتم ​خفض الرافعات ‌لتضيء ⁠الإشارة الخضراء ​للانطلاق، ⁠لتصدم العجلة الأمامية لسيارة هاميلتون الرجل وتسقطه أرضًا.

وقال مراقبو سباقات فورمولا 1 بعد جلسة استماع إن فيراري أقر بالخروج غير الآمن للسيارة، وأرجع الخطأ إلى «تعليمات متأخرة بشكل غير مناسب لتعديل الجناح، وغياب التواصل الواضح، وعدم انتباه الفني للإشارة الخضراء».

وتقرر تغريم الفريق 30 ⁠ألف يورو، مع تعليق تنفيذ 10 ‌آلاف منها لمدة عام.

ولم يعاقب ‌هاميلتون لأنه «لم يرتكب أي خطأ ​بأي شكل من الأشكال»، ‌بل إنه تضرر بالفعل جراء توقفه على الفور ‌للتأكد من ابتعاد الفني عن السيارة.

وقال هاميلتون، الذي أنهى السباق في المركز الرابع ويحتل الآن المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة العالم خلف كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس ، للصحافيين: «أنا ممتن فقط لأن الفني لم يصب بأذى».

وعانى أحد فنيي فيراري من كسر مضاعف في الساق خلال سباق جائزة البحرين الكبرى عام 2018 بعدما صدمته السيارة التي كان يقودها رايكونن، بطل العالم لعام ​2007 مع فيراري، ​أثناء وقفة صيانة بعدما تحولت الإشارة بطريق الخطأ إلى اللون الأخضر قبل تغيير إطار خلفي.