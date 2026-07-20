نورديا ترفع بطولات روبليف إلى 18

توج الروسي أندريه روبليف، المصنف 16 عالميًا، بلقب بطولة نورديا السويدية لكرة المضرب بفوزه على الإيطالي لوتشانو داردي بطل الموسم الماضي 6-4 و6-3 ، الأحد، في النهائي.

وسبق للروسي المصنف أول في هذه الدورة أن توج بلقبها عام 2023، وقد رفع رصيده الإجمالي إلى 18 بعودته إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ دورة الدوحة في فبراير 2025.

كما أحرز الروسي لقبه الأول على الملاعب الصلبة منذ دورة مدريد لماسترز الألف نقطة في أبريل 2024، بعدما انتزع شوط الإرسال الأخير لمنافسه الإيطالي المصنف 18 عالميًا في المجموعة الأولى، ثم شوط الإرسال الأول في المجموعة الثانية، حارمًا إياه من لقبه الثاني في 2026 والسادس في مسيرة ابن الـ24 عامًا «جميعها على الملاعب الصلبة».