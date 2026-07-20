المونديال الإلكتروني.. LYON وVitality يحققان لقبين جديدين

تُوِّج فريق LYON القادم من أمريكا اللاتينية بلقب بطولة فري فاير ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، عقب فوزه في النهائي الكبير الذي شهد منافسة قوية بين 12 فريقًا، ليحصد جائزة مالية قدرها 300 ألف دولار، ويضمن التأهل إلى نهائيات سلسلة فري فاير العالمية، إلى جانب إضافة 1000 نقطة إلى رصيده في سباق بطولة الأندية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» قدم الفريق أداءً لافتًا خلال البطولة، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا بتسجيل 45 نقطة في مباراة واحدة، قبل أن يحسم المواجهة الختامية بعد تفوقه على منافسيه في اللحظات الأخيرة، وينتزع لقب البطولة.

وفي منافسات موبايل ليجيندز: بانج بانج للسيدات، احتفظ فريق Vitality الفرنسي بلقبه للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، بعدما تغلب في النهائي على Natus Vincere PH بنتيجة «4-2»، ليحصد جائزة المركز الأول البالغة 150 ألف دولار، ويضيف 1000 نقطة إلى رصيده في بطولة الأندية.

وشهدت البطولة تتويج اللاعبة فيوريل تشين «Vival» بجائزة أفضل لاعبة للمرة الثانية في مسيرتها، فيما حصل لاعب LYON بنجامين بيريز «Gamezking» على جائزة أفضل لاعب في بطولة فري فاير، بعد الأداء المميز الذي قدمه طوال منافسات البطولة.

وشهدت نسخة العام الجاري تغيير مسمى بطولة السيدات من MLBB Women’s Invitational إلى MLBB Women’s International، في خطوة تعكس توسع البطولة عالميًا، وإقامة منافساتها للمرة الأولى في أوروبا، ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.