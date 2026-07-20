السبت.. الدوحة تستضيف تصفيات سلة آسيا

تنطلق في الدوحة العاصمة القطرية السبت المقبل، منافسات التصفيات الخليجية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة السلة تحت 18 عامًا، بمشاركة خمسة منتخبات، هي: السعودية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تأتي البطولة بعد اعتماد اللجنة المنظمة جدول مباريات البطولة عقب تأجيلها عن موعدها السابق الذي كان مقررًا من 17 حتى 22 يوليو الجاري.

وتكتسب البطولة أهمية كبيرة بصفتها البوابة الرسمية إلى نهائيات كأس آسيا تحت 18 عامًا، التي تستضيفها الهند خلال أغسطس المقبل، وتتنافس المنتخبات الخليجية الخمسة على ثلاث بطاقات مباشرة للتأهل إلى النهائيات القارية.

وتلعب المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، على أن تحسم المراكز الثلاثة الأولى بطاقات العبور إلى البطولة الآسيوية، في ظل توقعات بمواجهات قوية تعكس تطور مستوى كرة السلة الخليجية في الفئات السنية، حيث تفتتح المنافسات بلقاء منتخب الكويت مع سلطنة عمان، ويليه لقاء يجمع المنتخب السعودي مع المنتخب البحريني.

ولا تقتصر أهمية التصفيات على بلوغ كأس آسيا، إذ تمثل النهائيات القارية المحطة الحاسمة في سباق التأهل إلى كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عامًا، وستضمن المنتخبات الأربعة الأولى في بطولة آسيا مقاعدها في مونديال الشباب، المقرر في جمهورية التشيك خلال الفترة من 26 يونيو حتى 4 يوليو 2027.