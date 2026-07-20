أخضر اليد يتأهل إلى ربع نهائي الآسيوية

تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد تحت 20 عامًا إلى الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية الـ19 الجارية في الصين، وذلك بعد تحقيق فوزه الثالث على التوالي، إثر تغلبه الأحد على منتخب الصين تايبيه 46-29 ضمن منافسات دور المجموعات.

ونال عبد الله السعدون، لاعب المنتخب السعودي، جائزة أفضل لاعب في المباراة، وفق ما أعلن الاتحاد السعودي للعبة على حسابه بمنصة «إكس».

ويلاقي أخضر اليد نظيره الصيني «المستضيف» الإثنين، عند الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة في لقاء يسعى من خلاله إلى مواصلة انتصاراته والتمسك بالصدارة.

وتلعب البطولة بمشاركة 12 منتخبًا آسيويًا تم توزيعها على مجموعتين، حيث تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، قبل استكمال المنافسة على اللقب، فيما تنال المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة بطاقات التأهل إلى بطولة العالم لكرة اليد للشباب 2027م.