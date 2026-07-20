إسبانيا بطل العالم.. الإضافي يحسم لقبا سادسا

فاز المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم بكأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعدما هزم نظيره الأرجنتيني 1-0، مساء الأحد، في نهائي نسخة 2026 التي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وللمرة السادسة منذ انطلاق البطولة عام 1930، يُحسَم اللقب، الأهم على مستوى اللعبة، في الشوطين الإضافيين.

وبعد 90 دقيقة من دون أهداف، اتجه المنتخبان الإسباني والأرجنتيني إلى الوقت الإضافي، على ملعب «ميتلايف» في مدينة نيويورك.

وفي الدقيقة 106، الأولى في الشوط الرابع، أحرز المهاجم فيران توريس هدف المباراة الوحيد.

ولعِب حامل اللقب الشوطين الإضافيين بـ 10 عناصر، نتيجة طرد إنزو فيرنانديز، لاعب الوسط، ببطاقة حمراء غير مباشرة في الدقيقة 90+3.

وكرر الإسبان سيناريو مونديال 2010 عندما عانقوا اللقب للمرة الأولى في تاريخهم عقب الفوز 1-0 وبهدفٍ في الوقت الإضافي أمام هولندا.

وبعد 16 عامًا، أنهى توريس سلبية المباراة النهائية، وهز الشباك الأرجنتينية في أول دقائق الشوط الرابع، مهديًا بلاده اللقب الثاني.

ودخل صاحب الهدف الحاسم بديلًا في الدقيقة 62 للمهاجم ميكيل أويرزبال. وجاءت ضربته بالقدم اليسرى ومن لمسة واحدة بعد متابعة تمريرة بالرأس من الجناح البديل نيكو ويليامز.