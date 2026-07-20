في وقت أقصر.. إسبانيا يعادل بطلي المونديال

عادل المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم الإنجازين الفرنسي والأوروجوياني بالحصول مرتين على لقب كأس العالم، لكنه فعل ذلك في زمنٍ أقل.

ونال «الماتادور» اللقب إثر فوزه 1-0 على الأرجنتين، مساء الأحد، في المشهد الختامي لنسخة 2026، التي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

واحتفل الإسبان بأكبر مُنجزٍ في عالم اللعبة للمرة الثانية في تاريخهم، بعدما حققوه في 2010 أمام هولندا في جنوب إفريقيا.

بذلك، عادلوا عدد ألقاب منتخبي فرنسا وأوروجواي في البطولة.

وتُوِّج فرنسا بالكأس في 1998 وبعد 20 عامًا في 2018. فيما تُوِّج أوروجواي بالنسخة الأولى 1930 وبعد 20 عامًا في 1950.

لكن الإسبان خطفوا لقبيهم بفاصلٍ زمنيّ قدره 16 عامًا.

ويبقى منتخب البرازيل بطلًا تاريخيًا لكأس العالم، بخمسة ألقاب، يليه ألمانيا وإيطاليا بـ 4 ألقابٍ لكلٍ منهما، ثم الأرجنتين بـ 3، يليه إسبانيا وفرنسا وأوروجواي، وفي ختام لائحة الأبطال إنجلترا بلقب وحيد.