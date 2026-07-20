ضربة رابعة.. الأرجنتين أكبر الخاسرين في نهائي المونديال

بات منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، مساء الأحد، أكثر من يخسر المباريات النهائية لكأس العالم، بالتساوي مع ألمانيا.

وخسِر «راقصو التانجو» نهائي مونديال 2026 أمام إسبانيا، 0-1 على ملعب «ميتلايف» في مدينة نيويورك الأمريكية.

وهذه هي المرة الرابعة التي يصل فيها الأرجنتين إلى المباراة النهائية للبطولة ويكتفي بالوصافة، بعد نسخ 1930، و1990، و2014، علمًا أنه تُوِّج باللقب في 1978، و1986، و2022.

وبالتفريط في لقبٍ جديد على صعيد المونديال، عادل «راقصو التانجو» الرقم القياسي السلبي المسجّل باسم منتخب ألمانيا، الذي خسِر النهائي في نسخ 1966، و1982، و1986، و2002.

وفاز منتخب أوروجواي بالكأس، في النسخة الأولى عام 1930، على حساب الأرجنتين، الذي خسِر من ألمانيا في نهائي 1990 وكذلك 2014.

وحرمت نتيجة 1-0 الأرجنتينيين من اللقب في آخر ثلاثة نهائيات مونديالية خسِرها، فيما تغلّب منتخب أوروجواي عليهم 4-2 في أول مباراة نهائية للبطولة.